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Царьград

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В Кремле заявили о катастрофе. Проект "Демография" провален. Чиновников пора призвать к ответу

В Кремле заявили о катастрофе. Проект "Демография" провален. Чиновников пора призвать к ответу

В Кремле заявили о катастрофическом коэффициент рождаемости в России. Ведущая телеканала Царьград Елена Афонина прямо говорит о том, что проект "Демография" провален, а чиновников пора призвать к ответу.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Давно говорим о том, что это не мигранты, а переселение азиатов и замена русского населения.Сколько можно изжеваться над русским населением!!!Полный запрет на кишлачников!!!
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16 час.

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