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Газета.ру

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Политолог Живов: удар по зданию СБУ мог быть провокацией Киева

Политолог Живов: удар по зданию СБУ мог быть провокацией Киева

Военный эксперт Владимир Орлов в беседе с Tsargrad.tv допустил, что удар по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве мог быть нанесен самими же украинскими силами с использованием трофейной техники.

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