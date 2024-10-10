Экс-жена главреда «Новой газеты — Европа» написала на него заявление в СК

Экс-жена главного редактора «Новой газеты — Европа» (признана нежелательной организацией в России) Кирилла Мартынова (признан иноагентом) Антонина Федорова написала на него заявление в Следственный комитет (СК) о ее похищении.
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