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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдегор пропустил последние 3 матча «Арсенала» из-за сотрясения – мяч попал ему в лицо на тренировке. Хавбек, вероятно, вернется в строй после международной паузы

Эдегор пропустил последние 3 матча «Арсенала» из-за сотрясения – мяч попал ему в лицо на тренировке. Хавбек, вероятно, вернется в строй после международной паузы

На одной из тренировок мяч попал в лицо хавбеку, и он не смог принять участие в играх с «Ньюкаслом» (0:1), «Севильей» (2:0) и «Бернли» (3:1).

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