Hill: Зеленский недоволен новым пакетом помощи от США на сумму $400 млн

Украинский лидер Владимир Зеленский недоволен новым пакетом помощи от Соединенных Штатов на сумму $400 млн, поскольку Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо оружие на фронте, а не просто объявления о предоставлении помощи.
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