Hill: Зеленский недоволен новым пакетом помощи от США на сумму $400 млн

Украинский лидер Владимир Зеленский недоволен новым пакетом помощи от Соединенных Штатов на сумму $400 млн, поскольку Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо оружие на фронте, а не просто объявления о предоставлении помощи.