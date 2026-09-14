В Архангельске заработали еще три дорожные камеры

В областной столице заработали новые камеры фиксации нарушений ПДДВ Архангельске к системе "Безопасный город" присоединили еще три камеры постоянного видеомониторинга за дорожным движением на проспекте Чумбарова-Лучинского.
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