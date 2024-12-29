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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид в 16-й раз выдал серию из 10+ игр подряд с очками в регулярках НХЛ. Он обошел Лефлера и уступает только Гретцки (31 серия)

Капитан «Эдмонтона» отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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