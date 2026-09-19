ИИ помог Интерполу установить личности 126 подозреваемых в терроризме

Интерпол отчитался о проведении небывалой прежде спецоперации: она была нацелена на ликвидацию террористических сетей в цифровом пространстве, и при этом задействовали искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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