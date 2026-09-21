The Express Tribune: Пакистан задержал сестер Имрана Хана на месяц

В Пакистане задержали сестер экс-премьера Имрана Хана. Узму Хан и Норин Ниази арестовали на 30 дней перед протестом ДЗС 27 сентября.
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