Почти 73 тысячи тонн загрязненного мазутом песка вывезли с кубанских пляжей

ИЗВЕСТИЯ/Денис Ноздрюхин Специалисты собрали и вывезли с пляжей Анапы и Темерюкского района Краснодарского края почти 73 тысячи тонн песка, загрязненного мазутом в результате крушения танкеров в Черном море.
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