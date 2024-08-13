Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 532 подписчика

Высокие цены на билеты: В РЖД поспешили объясниться - всё соответствует классу обслуживания

Высокие цены на билеты: В РЖД поспешили объясниться - всё соответствует классу обслуживания

Высокие цены на билеты возмутили русских, которые высказали своё негодование в соцсетях. В РЖД поспешили объясниться - всё соответствует классу обслуживания, поэтому никаких проблем быть не должно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх