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Ненавижу свою свекровь

Ненавижу свою свекровь

Когда с мужем начали жить вместе, квартиру снимали в другом городе. Какое-то время были нормальные отношения со свекровью.

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71
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Ольга
Какая то совместная умственная отсталость.
Танюша Милая
А не пробовали просто поговорить выяснить почему к вам такое отношение ?
Vera Dobryagina
Бесполезно
Танюша Милая
Нет. Но , должна же быть причина такого отношения, причем сразу двух людей .
Vera Dobryagina
Ну какой причины вы ждёте от больных людей?
Vera Dobryagina
А как вас угораздило вообще в эту семью влезть? Вы столько лет встречались до замужества с мужчиной, понимали, какое к вам отношение, он что - единственный в поле воин был? Неужели не понятно было, что жить спокойно вам там не дадут - полоумная свекровь не изменится, она больной человек, ей лечиться в дурке надо, сестрица мужа вас ненавидит за всё вместе - и что вы при муже, и что живёте неплохо, и что даже через столько лет ребёнка родили. Простите, но я начинаю сомневаться уже в вашей адекватности. Сами себе такую жизнь выбрали - ради чего?
Лилия
Богатая фантазия у автора, правда на одну и ту же тему.))))

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