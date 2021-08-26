Ненавижу свою свекровь

5МИНУТКАЗдоровьеНенавижу свою свекровь Когда с мужем начали жить вместе, квартиру снимали в другом городе. Какое-то время были нормальные отношения со свекровью.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьООльгаКакая то совместная умственная отсталость.Танюша МилаяА не пробовали просто поговорить выяснить почему к вам такое отношение ?Vera DobryaginaБесполезноТанюша МилаяНет. Но , должна же быть причина такого отношения, причем сразу двух людей .Vera DobryaginaНу какой причины вы ждёте от больных людей?Vera DobryaginaА как вас угораздило вообще в эту семью влезть? Вы столько лет встречались до замужества с мужчиной, понимали, какое к вам отношение, он что - единственный в поле воин был? Неужели не понятно было, что жить спокойно вам там не дадут - полоумная свекровь не изменится, она больной человек, ей лечиться в дурке надо, сестрица мужа вас ненавидит за всё вместе - и что вы при муже, и что живёте неплохо, и что даже через столько лет ребёнка родили. Простите, но я начинаю сомневаться уже в вашей адекватности. Сами себе такую жизнь выбрали - ради чего?ЛилияБогатая фантазия у автора, правда на одну и ту же тему.))))Комментировать
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