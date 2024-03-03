«Батарея, тормоза, сиденье». Льюис Хэмилтон перечислил проблемы на Гран При Бахрейна

«Батарея, тормоза, сиденье». Льюис Хэмилтон перечислил проблемы на Гран При БахрейнаLAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон рассчитывал на прорыв после провального девятого места в квалификации Гран При Бахрейна.