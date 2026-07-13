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Царьград

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В России обнаружили закон турбулентности в магнитном поле Солнца

В России обнаружили закон турбулентности в магнитном поле Солнца

Теперь предсказывать вспышки и геомагнитные колебания можно будет точнее. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) вместе с коллегами обнаружили, что колебания магнитного поля на полюсах Солнца подчиняются фундаментальному закону турбулентности, сформулированному советским математиком Андреем Колмогоровым в середине XX века.

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