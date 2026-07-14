⚡️В период действия ЧС в Крыму баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно «Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно.
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⚡️В период действия ЧС в Крыму баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно «Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно.