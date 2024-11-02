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Матвей Ветлугин: «В этом году сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип. Произвольную с ними поеду, а в короткой только лутц»

– Тренировка прошла хорошо, без нервов. Все прыжки повторил. Все, готов. – Будут ли какие-то изменения в контенте? – Да, если в прошлом я на аксель, на тулуп заходил, то в этом году мы сделали акцент на высшие четверные – лутц, флип.

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