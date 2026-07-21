Прошунин и Плишкин объявили угрозу атаки дронов в Сочи и Сириусе

Власти Сочи и федеральной территории Сириус сообщили об угрозе атаки беспилотников. Андрей Прошунин и Дмитрий Плишкин проинформировали о ситуации через свои Telegram-каналы, подчёркивая необходимость бдительности в регионе.
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