Цена забвения: почему нельзя позволять предателям безнаказанно возвращаться на российскую сцену

На этой неделе в Новосибирске произошло событие, которое на первый взгляд может показаться локальным инцидентом — отмена концерта популярного шоумена.
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Поддерживаю начинание.
Однако это только Майоров, а официального отношения Правительства и Думы нет. Они как бы со стороны просто смотрят и всё как и на миллионы мигрантов!
Молодцы! Побольше бы таких людей.