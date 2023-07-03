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Андрей Ваджра: Кладбища в Украине на грани разрыва: требуются новые места

Андрей Ваджра: Кладбища в Украине на грани разрыва: требуются новые места

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись украинского журналиста Андрея Ваджры: Зеленскому надо было идти на выборы с обещанием предельно расширить и укрупнить украинские кладбища! Тогда бы он хоть какое-то из своих обещаний выполнил.

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