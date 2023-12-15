Министр культуры РФ приветствовала победителей Премии-фестиваля «Герои большой страны» Мила ЯкобссонНакануне Дня Героя Отечества состоялась торжественная церемония награждения победителей федеральной Премии-фестиваля «Герои большой страны».
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