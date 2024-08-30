ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Копейкин
    Мой отец под Минском в 1941-м попал в плен. Всю войну был в лагерях у фашистов. Периодически среди узников ходили слу...Страшная фраза Ст...
  • саша дмитренко
    большевики  по  вранью  обошли  геббельсаСтрашная фраза Ст...
  • Александр Зиборов
    Беда не только в том, что гостей слишком много у нас, а истинный страх и ужас в том, что гости повсюду стали хозяевам...Кто и к чему гото...

Страшная фраза Сталина о пленных

Страшная фраза Сталина о пленных

В западной газетке наткнулся на ужасающую фразу Сталина «У нас военнопленных нет, только изменники Родины».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Хироников
Ваш вес СССР - фикция, а наш весь СССР - правда. Не надо всё высасывать из Солженицына и иже.. Этот был точно предатель. На Западе его называли идейный противник Советской власти. За что? За искажение исторических фактов. &quot;Итак, всего мы потеряли от социалистического строя - 110 миллионов человек!&quot; Просто повторил слова эмигранта. С радостью. Если искать по помойкам - только одна вонь будет. Так и от Солженицына - ни одного хорошего слова про СССР. P.S. Фикция когда однобоко разглядываешь историю.
Ответить
2 час.
саша дмитренко
большевики  по  вранью  обошли  геббельса
Ответить
29 мин.
Александр Копейкин
Мой отец под Минском в 1941-м попал в плен. Всю войну был в лагерях у фашистов. Периодически среди узников ходили слухи, что Сталин считает их предателями, изменниками Родины, а дома их ждёт каторга. Были, кто этому верил и шёл на сотрудничество с фашистами. Освободили отца 24 апреля 1945 года наступающие войска по Дрезденом. После освобождения несколько месяцев был в фильтрационном лагере, не обнаружив состава преступления, послали его служить в Австрию в составе артиллерийского полка, откуда демобилизовали в конце 1946-го. Никаким репрессиям он не подвергался, был награжден медалью &quot;За Победу над Германией&quot;, другими юбилейными медалями. Так что я верю, что &quot;упырю&quot; фразу приписал Геббельс!
Ответить
15 мин.

Картина дня

наверх