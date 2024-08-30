Страшная фраза Сталина о пленных

Ваш вес СССР - фикция, а наш весь СССР - правда. Не надо всё высасывать из Солженицына и иже.. Этот был точно предатель. На Западе его называли идейный противник Советской власти. За что? За искажение исторических фактов. "Итак, всего мы потеряли от социалистического строя - 110 миллионов человек!" Просто повторил слова эмигранта. С радостью. Если искать по помойкам - только одна вонь будет. Так и от Солженицына - ни одного хорошего слова про СССР. P.S. Фикция когда однобоко разглядываешь историю.

Александр Копейкин

Мой отец под Минском в 1941-м попал в плен. Всю войну был в лагерях у фашистов. Периодически среди узников ходили слухи, что Сталин считает их предателями, изменниками Родины, а дома их ждёт каторга. Были, кто этому верил и шёл на сотрудничество с фашистами. Освободили отца 24 апреля 1945 года наступающие войска по Дрезденом. После освобождения несколько месяцев был в фильтрационном лагере, не обнаружив состава преступления, послали его служить в Австрию в составе артиллерийского полка, откуда демобилизовали в конце 1946-го. Никаким репрессиям он не подвергался, был награжден медалью "За Победу над Германией", другими юбилейными медалями. Так что я верю, что "упырю" фразу приписал Геббельс!