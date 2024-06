Особенности «Цивилизации» от Xbox, Metallica в Fortnite, доступ к Shadow of the Erdtree… Глава FromS...

Особенности «Цивилизации» от Xbox, Metallica в Fortnite, доступ к Shadow of the Erdtree…Глава FromSoftware заявил, что она не создаёт проекты для любителей прохождений по гайдам; половина игроков Elden Ring не сможет получить контент DLC Shadow of the Erdtree в день релиза; Xbox поделилась особенностями, кои будут отличать Ara: History Untold; Phantom Blade Zero — это не соулслайк; в Dragon Age: The Veilguard нельзя будет перенести сейвы, но решения прошлых игр всё же повлиют на её сюжет; появились свежие детали источник.