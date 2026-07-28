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Снукерист.ру

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Сенчури в 100 очков от Ронни О’Салливана в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Сенчури в 100 очков от Ронни О’Салливана в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Ронни О’Салливан оформил три сотенных серии подряд, но этого результата не хватило для победы в 1/8 финала Shanghai Masters 2026 Ронни О’Салливан (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/8 финала Ронни О’Салливан проиграл Кайрену Уилсону в 1/8 финала Шанхай Мастерс 2026 со счетом 4-6.

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