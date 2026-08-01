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Аргументы недели

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Не переводите деньги на личные карты: советы МВД по защите от мошенников при покупке электрогенераторов

Не переводите деньги на личные карты: советы МВД по защите от мошенников при покупке электрогенераторов

 Осторожно: в Крыму мошенники наживаются на спросе на генераторы. В Крыму участились случаи мошенничества при продаже электрогенераторов и портативных электростанций.

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