Кулеба заявил о крахе Украины в случае заключения мира на невыгодных условиях

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказал опасение о том, что если избранный президент США Дональд Трамп вынудит Киев заключить мир на невыгодных для него условиях, то в стране начнутся недовольства и массовые беспорядки.
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