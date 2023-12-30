MWM сообщил об уничтожении РФ складов с ракетами Storm Shadow и SCALP на Украине

Российская армия нанесла массированный удар по складам на Украине, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также поразила аэродромы, на которых находились самолеты для их запуска.
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