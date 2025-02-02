Русский Колоколъ Провокатор Кочмарик прикидывался русским: работал через литовские каналы на американской платформе Кадр из ролика.
Николай Кочмарик подставил русских под гнев Узбекистана. Но дважды просчитался
Комментарии
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Генрих
Ндааа...похоже пошла обратка- теперь будут приветствоваться межнациональные поцелую во все места.
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8 час.
Алекс Сэм
Так отправьте их всех домой- и не будет повода для подобных статей, местные только Спасибо скажут.
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6 час.
Карпович Владимир
Вот так,всегда!Вы помните,что говорил Пригожин,когда освобождали Соледар!!!!Что,его ребята воюют за Россию,то-есть за свою страну!!!Кто-нибудь заметил,что это было на тот момент самое боеспособное объединение!И надо,как на зло,это все взять,и разрушить!Может,кто-нибудь это заметил,или это табу?Вот,когда на такие вопросы ответят,тогда не будет золотых судей,заключенных вахабитов, захвативших тюрмы,,воров на миллиарды не рублей,и мигрантов которые кошмарят население не своей страны,а чужой!И не надо говорить,что у него документы российской федерации!!!Ведь все прекрасно понимают,что русский,это совсем другое.......
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4 час.
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