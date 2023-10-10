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Ставленники НАТО оккупировали Армению и взяли население в заложники. Мнение

Ставленники НАТО оккупировали Армению и взяли население в заложники. Мнение

Армения оккупирована ставленниками НАТО, а всё население республики взято в заложники Великобританией и Соединенными Штатами, заявил армянский общественный деятель, международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения, участник 2-й Карабахской войны Григор Григорян 9 октября в интервью ИА «Eurasia Today».

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