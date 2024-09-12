В Устьянском округе преобразится Орловский Дом культуры

В здании учреждения в деревне Дубровская полным ходом идёт капитальный ремонт — благодаря проекту «Комфортное Поморье»Уже в ноябре сотрудники и посетители ДК смогут отмечать праздники и проводить мероприятия в максимально удобных условиях.