В Устьянском округе преобразится Орловский Дом культуры

В здании учреждения в деревне Дубровская полным ходом идёт капитальный ремонт — благодаря проекту «Комфортное Поморье»Уже в ноябре сотрудники и посетители ДК смогут отмечать праздники и проводить мероприятия в максимально удобных условиях.
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