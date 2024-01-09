Кандидат в президенты Тайваня Лай заявил, что продолжит сотрудничать с КНР

Кандидат в президенты Тайваня от правящей партии Уильям Лай (Лай Циндэ) заявил, что в случае избрания на пост главы государства он сохранит статус-кво в отношениях с Пекином и будет добиваться мира силой, оставаясь открытым для взаимодействия с Пекином при условии "равенства и достоинства".