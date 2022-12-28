На «зловещий план Путина» Зеленский ответил «могилизацией последней надежды»

Страна и люди

Американские генералы бьют в набат, что весной ВС РФ раздолбают ВСУ Александр Ситников Фото: Bryan Smith/ZUMA Press Wire/TASS Текущая картина на тысячекилометровом фронте в корне противоречит нарративам Зе-комнады о «перспективах на поле боя».