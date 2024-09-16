Под Херсоном после взрывов поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 16 сентября в Telegram-канале.
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