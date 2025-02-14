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Царьград

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У берегов Чили горбатый кит проглотил человека

У берегов Чили горбатый кит проглотил человека

Проглоченный рассказал, что внутри кита раздаются странные звуки.Очередной каякер попался в пасть горбатого кита, но был выплюнут.

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