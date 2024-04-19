Apple удалила WhatsApp и Telegram из App Store в Китае

Компания Apple удалила из своего магазина приложений AppStore популярные мессенджеры WhatsApp (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), Telegram, а также социальную сеть Threads (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) по требованию китайских властей.
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