Суд в США приговорил россиянина к трем годам за контрабанду микроэлектроники

Global Look Press/ moodboard/West Coast Surfer Гражданин России Максим Марченко судом США был приговорен к трем годам заключения по обвинению в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Керри Лоуренс.