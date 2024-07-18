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Суд в США приговорил россиянина к трем годам за контрабанду микроэлектроники

Суд в США приговорил россиянина к трем годам за контрабанду микроэлектроники

Global Look Press/ moodboard/West Coast Surfer Гражданин России Максим Марченко судом США был приговорен к трем годам заключения по обвинению в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Керри Лоуренс.

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