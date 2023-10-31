Армия Израиля пока не имеет данных о гражданских потерях в Джабалии в Газе

Израильские военные проводили в Джабалии в секторе Газа операцию по ликвидации одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС, есть сведения о десятках уничтоженных радикалов, подтвержденные данные о потерях среди гражданского населения пока отсутствуют.