Армия Израиля пока не имеет данных о гражданских потерях в Джабалии в Газе

Израильские военные проводили в Джабалии в секторе Газа операцию по ликвидации одного из командиров радикального палестинского движения ХАМАС, есть сведения о десятках уничтоженных радикалов, подтвержденные данные о потерях среди гражданского населения пока отсутствуют.
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