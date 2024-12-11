Политика как он...
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Политика как она есть

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В Раде заявили, что США пригласят Украину в НАТО с одним условием

В Раде заявили, что США пригласят Украину в НАТО с одним условием

Действующий президент США Джо Байден может пригласить Украину в НАТО, если Киев снизит мобилизационный возраст в ВСУ.

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Комментарии
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людмила михайлик
Идёт уничтожение Украины и не воспроизводство и России через них
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18 час.
зуфар юсупов
Кому то нужно враньём навести тень на плетень. Актер Зелик не настолько глуп, чтобы стать изгоем в умах украинцев и нерукопожатным для Трампа. Потому как любая подобная сделка против Трампа. А что украинский клоун собирается делать после 20 января? Может есть уголок девственных лесов и лесных дев, куда не дотягется рука сильных мира сего? Но там нет шикарных условий. Да ещё не дай бог дочери вождя племени Зелик не угодит. Тогда может угодить на вертел. И будет не он вертеть украинцев, но воины индейцев вертеть его.
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18 час.
Светлана Петрова
В общем, всех под корень или пару лет подождем, решили американцы, а рейх готов всех под нож и женщин в добавок
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15 час.

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