В Раде заявили, что США пригласят Украину в НАТО с одним условием

зуфар юсупов

Кому то нужно враньём навести тень на плетень. Актер Зелик не настолько глуп, чтобы стать изгоем в умах украинцев и нерукопожатным для Трампа. Потому как любая подобная сделка против Трампа. А что украинский клоун собирается делать после 20 января? Может есть уголок девственных лесов и лесных дев, куда не дотягется рука сильных мира сего? Но там нет шикарных условий. Да ещё не дай бог дочери вождя племени Зелик не угодит. Тогда может угодить на вертел. И будет не он вертеть украинцев, но воины индейцев вертеть его.