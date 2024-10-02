В Старой Руссе трое юных бездельников погасили Вечный огонь

Вчера вечером в социальные сети была выложена видеозапись, на которой видно, как трое подростков, находившихся на мемориале «Вечный огонь» в Старой Руссе, явно глумясь, производят некие манипуляции над горящим огнём.
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