БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Traveller
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"Бросила работу, укатила из России в Ереван, долго болталась без денег и жила в приюте "- история одной поуехавшей

"Бросила работу, укатила из России в Ереван, долго болталась без денег и жила в приюте "- история одной поуехавшей

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это история Марии Лумповой. Одна из тех, кто поддерживал "Алешу" (внесён в список террористов и экстремистов), обещавшего, что в России будущего всё будет "шоколадно".

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