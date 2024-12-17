"Бросила работу, укатила из России в Ереван, долго болталась без денег и жила в приюте "- история одной поуехавшей

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это история Марии Лумповой. Одна из тех, кто поддерживал "Алешу" (внесён в список террористов и экстремистов), обещавшего, что в России будущего всё будет "шоколадно".