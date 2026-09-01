Взявшего Nissan матери подростка и 13-летнего мальчика спасают после ДТП на Косыгина

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга На водителя, совершившего ДТП на машине матери, составлены административные протоколы В понедельник, 31 августа, в 05:20 утра напротив дома №2 на проспекте Косыгина 18-летний парень за рулем Nissan Almera не справился с управлением и врезался в бордюрный камень, опору ЛЭП и металлические ограждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Средняя зарплата ...
- Петербуржцам не р...
- Американское аген...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым