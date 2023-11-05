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"Не поедет она ни в какой Петербург": почему Пугачева не приедет на похороны Юрия Темирканова

"Не поедет она ни в какой Петербург": почему Пугачева не приедет на похороны Юрия Темирканова

Стало известно о том, что Пугачева не планирует посещать похороны Юрия Темирканова.После возвращени Аллы Пугачевой из Израиля в Россию, русские не могли понять, что звезда забыла на родине, учитывая ее последние высказывания.

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