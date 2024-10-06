В Геленджике открылся фестиваль актуального российского кино «Маяк-2024»

В Геленджике стартовал фестиваль актуального российского кино «Маяк-2024», сообщает ТАСС. Ведущей мероприятия стала Дарья Екамасова, которая снялась в фильме, открывшем смотр, «Анара» режиссера Шона Бейкера.
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