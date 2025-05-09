Напоминаем, что праздничная программа начнётся с Благодарственного молебна о даровании Победы у Часовни Успения Пресвятой Богородицы, здание администрации.
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Напоминаем, что праздничная программа начнётся с Благодарственного молебна о даровании Победы у Часовни Успения Пресвятой Богородицы, здание администрации.