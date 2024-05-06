Компании в апреле разместили облигации на сумму чуть более ₽300 млрд

По данным Cbonds, в апреле российские компании провели 147 размещений рублевых облигаций на сумму чуть больше 300 млрд рублей, что почти на 45% ниже показателя предыдущего месяца и вдвое хуже результата аналогичного периода 2023 года, пишет “Коммерсантъ”.