Компании в апреле разместили облигации на сумму чуть более ₽300 млрд

По данным Cbonds, в апреле российские компании провели 147 размещений рублевых облигаций на сумму чуть больше 300 млрд рублей, что почти на 45% ниже показателя предыдущего месяца и вдвое хуже результата аналогичного периода 2023 года, пишет “Коммерсантъ”.
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