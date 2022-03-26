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О приостановке работы российских ученых в научных исследованиях ЦЕРН речи не идет

О приостановке работы российских ученых в научных исследованиях ЦЕРН речи не идет

Означает ли это, что российские ученые и наши институты больше не будут участвовать в научных исследованиях ЦЕРН? По мнению источника "РГ", который является участником сотрудничества между ЦЕРН и Россий, речи об этом в заявлении ЦЕРН не идет.

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