Рынок автокредитования в России вырос почти на 30% с начала года

За январь–август объём выданных в стране автокредитов достиг около 1,24 трлн рублей — почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из оценок ВТБ.
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