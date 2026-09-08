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Рынок автокредитования в России вырос почти на 30% с начала года

Рынок автокредитования в России вырос почти на 30% с начала года

За январь–август объём выданных в стране автокредитов достиг около 1,24 трлн рублей — почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из оценок ВТБ.

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