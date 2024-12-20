Власти заявили о 2 погибших и 60 раненых при наезде авто на людей в Магдебурге

В результате наезда автомобиля на людей в немецком Магдебурге погибли два человека, свыше 60 ранены. Такие данные озвучил премьер-министр земли Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, передает портал Tagesschau.
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