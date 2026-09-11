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Царьград

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ЦИК России увеличила число избирательных участков в Абхазии

ЦИК России увеличила число избирательных участков в Абхазии

ЦИК России приняла решение увеличить количество избирательных участков в Абхазии с 35 до 50 к выборам в Госдуму, намеченным на 20 сентября.

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