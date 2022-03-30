Как недостатки бизнес-модели маркетплейсов влияют на решение потребителя?

Арсений Косенко - Генеральный директор компании LIFE PAY. С развитием электронной торговли все больше покупок совершается через интернет — причем популярность набирают именно маркетплейсы, многие из которых сегодня разрослись до огромных масштабов.
Арсений Косенко - Генеральный директор компании LIFE PAY. С развитием электронной торговли все больше покупок совершается через интернет — причем популярность набирают именно маркетплейсы, многие из которых сегодня разрослись до огромных масштабов.
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