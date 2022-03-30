if24.ru

3 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Ну и чо ? Россиянам месячное пособие в 22000 всё равно не грозит. А повышение стоимости бензина на  5 рублей при таки...Американцы могут ...
  • Наташа Леонтьева
    Задолбала уже информация об этом хрене-перекатном! Увалил в любимые ойропы ну и х-й с тобой! Наслаждайся! Не сам ли в...Петр Авен не знае...
  • Галина Ореховская
    Они украли наши золотовалютные запасы и они же говорят, что мы не можем выплатить...???  Получайте в рублях! И вообще...Аналитики объясни...

Как недостатки бизнес-модели маркетплейсов влияют на решение потребителя?

Как недостатки бизнес-модели маркетплейсов влияют на решение потребителя?

Арсений Косенко - Генеральный директор компании LIFE PAY. С развитием электронной торговли все больше покупок совершается через интернет — причем популярность набирают именно маркетплейсы, многие из которых сегодня разрослись до огромных масштабов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх