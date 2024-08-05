Представлен Geely Galaxy E5 – бросает вызов BYD Atto 3 превосходными характеристикамиПредставлен Geely Galaxy E5 – бросает вызов BYD Atto 3 превосходными характеристиками и ценами

Geely официально запустила свой долгожданный электрический внедорожник Galaxy E5. Эта новая модель оснащена передовыми технологиями, включая новые литий-железо-фосфатные батареи Aegis с короткими лезвиями и информационно-развлекательную систему Flyme Auto от Meizu.
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